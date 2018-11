Das Bundesinnenministerium hat einen Medienbericht über einen Maßnahmenkatalog für schnellere Abschiebungen zurückgewiesen. Ein Sprecher sagte in Berlin, ein solches Papier sei im Haus nicht bekannt.

In Kürze werde ein Gesetzentwurf vorgelegt, der Regelungen zu Ausreisepflichten und zur Durchsetzung von Abschiebungen enthalte, so der Sprecher weiter. Die von der "Bild am Sonntag" genannten fünf Punkte seien aber nicht enhalten.



Die Zeitung hatte unter Berufung auf ein Papier des Ministeriums über mehrere geplante Maßnahmen berichtet. So sollen sich Ausreisepflichtige in Gemeinschaftsunterkünften künftig abmelden, wenn sie diese in der Nacht verlassen. Damit soll ein Untertauchen erschwert werden. Verstöße sollen demnach mit Haft geahndet werden. Weiter hieß es, dass Migranten in Aufnahme- und Rückführungszentren ihre Post nur noch mit einer Chipkarte abholen dürfen. Zudem sollen Fluggesellschaften für Rückführungen Tickets ohne Namen ausstellen. Dann könnte statt eines untergetauchten Flüchtlings ein anderer in sein Herkunftsland zurückgeflogen werden, schreibt die Zeitung weiter.