Die Bundespolizei hat nach einem Medienbericht bei Sammelabschiebungen im vergangenen Jahr mehr als 300 Mal Personen gefesselt.

Die Funke Mediengruppe schreibt, insgesamt seien von Januar bis November 2018 mit Charter-Flügen knapp 7.000 Menschen abgeschoben worden. In 306 Fällen kamen dabei Gurte, Handfesseln, Klettband oder Kopf- und Beißschutz zum Einsatz. Weitaus am häufigsten wurden Festhaltegurte verwendet. Quelle ist die Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion.



Die Bundesregierung sieht in den Maßnahmen eine "zulässige Anwendung von Zwangsmitteln" durch die Bundespolizei. Die Linksfraktion spricht dagegen von einer "erschreckenden Brutalisierung" der Abschiebepolitik.