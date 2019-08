Die Bundespolizei setzt bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber offenbar häufiger Fesseln oder andere Hilfsmittel der körperlichen Gewalt ein.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, wurden im ersten Halbjahr Ausreisepflichtige in 1.289 Fällen gefesselt. Das sei öfter als im gesamten Jahr 2018 gewesen und mehr als zehnmal so oft wie 2015. Die Zeitung beruft sich in ihrem Bericht auf ihr vorliegende Angaben des Bundesinnenministeriums. Zur Begründung hieß es demnach, dass Ausreisepflichtige häufiger Widerstand leisteten. Vor allem Algerier und Marokkaner, Nigerianer und Gambier seien bei Abschiebungen und Überführungen ins Ausland gefesselt worden.



Die linke Abgeordnete Jelpke erklärte, es sei unerträglich, dass die Verzweiflung der Menschen immer unnachgiebiger mit Gewaltmitteln gebrochen werde, um sie gegen ihren Willen zurückzuschicken.



In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass 2018 bei Abschiebeflügen 284 Beamte angegriffen und 71 von ihnen dabei verletzt wurden.