Dänemark will seine Flüchtlingspolitik verschärfen.

Die beiden Länder wollen dazu Anfang nächsten Jahres ein Abkommen unterzeichnen. Geplant ist, dass Dänemark ein komplettes Gefängnis mit 326 Plätzen in der Stadt Gjilan übernimmt. Dorthin sollen Flüchtlinge gebracht werden, die aufgrund der Lage in ihrem Heimatland nicht abgeschoben werden dürfen. Im Gegenzug zahlt Dänemark über zehn Jahre verteilt 210 Millionen Euro. Das Geld soll in das kosovarische Justizsystem und in erneuerbare Energien fließen.

Der zuständige dänische Minister sprach von einem historischen Abkommen. Kritiker sehen in dem Plan eine Aushebelung der europäischen Asylregeln.

