Syrien bleibt nach Einschätzung des Auswärtigen Amts unsicher für Flüchtlinge.

Es existierten weiterhin große Gefahren etwa durch die zahlreichen Milizen, erklärte das Ministerium in Berlin. Das syrische Regime gehe mittels seiner zahlreichen Geheimdienste ebenfalls rücksichtslos gegen Menschen vor. In Idlib und im Nordosten des Landes dauerten zudem die Kampfhandlungen an, hieß es weiter.



Der Bericht des Auswärtigen Amtes stellt die Grundlage für die Entscheidung der Innenminister der Länder am kommenden Mittwoch dar, ob der seit 2012 geltende Abschiebestopp für Syrien erneut verlängert wird. Er gilt aktuell bis Ende des Monats.



In Syrien entließ Machthaber Assad heute seinen Ministerpräsidenten Chamis. Die Gründe dafür sind unklar. Zum Nachfolger wurde der bisherige Minister für die nationalen Wasserressourcen, Arnus, ernannt, wie in Damaskus mitgeteilt wurde.