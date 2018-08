Von Deutschland aus sind 46 weitere abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abgeschoben worden.

Die Maschine traf heute früh in Kabul ein. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, handelt es sich bei den Abgeschobenen ausschließlich um Männer, unter ihnen 15 Straftäter. In München hatten vor dem Abflug mehrere hundert Menschen unter Verweis auf die Sicherheitslage in Afghanistan gegen die Sammelabschiebung protestiert.



Afghanistan wurde auch heute wieder von Gewalt erschüttert. Bei einem Selbstmordanschlag in der Hauptstadt Kabul wurden 48 Menschen getötet, bei Taliban-Angriffen auf Kontrollposten im Norden des Landes mindestens 44.