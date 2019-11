Der Vater der deutsch-irakischen Familie, die gestern von der Türkei wegen Islamismusverdachts abgeschoben worden war, ist in Berlin festgenommen worden.

Nach Angaben der Senatsverwaltung soll der Mann in Kürze in eine Haftanstalt in Niedersachsen gebracht werden. Dort hatte die Familie vor ihrer Ausreise ihren Wohnsitz. Die Gründe für den Haftbefehl wurden nicht genannt. Dem Vernehmen nach sollen es keine Vorwürfe aus dem Bereich Islamismus sein.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte der älteste Sohn der Familie früher in Hildesheim Kontakt zu dem Hassprediger Abu Walaa. Der Iraker soll Jugendliche als Kämpfer für den IS rekrutiert haben.



In der kommenden Nacht will die Türkei zwei weitere mutmaßliche Islamistinnen in die Bundesrepublik abschieben. Kanzlerin Merkel sicherte zu, dass alle vom gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern überprüft würden.