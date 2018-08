Der aus den USA nach Deutschland abgeschobene frühere KZ-Wächter Jakiv Palij ist in einem Pflegeheim im nordrhein-westfälischen Ahlen untergebracht worden.

Der örtliche Landrat Gericke sagte, das Heim für den 95-Jährigen sei von Bund und Land bestimmt worden. Man habe die Ankunft Palijs seit Anfang August vorbereitet und über mögliche Schutzmaßnahmen für den Mann und die Einrichtung gesprochen.



Das ehemalige SS-Mitglied hatte in New York gelebt und war heute von dort abgeschoben worden. Laut US-Angaben war er während der Zeit des Nationalsozialismus als bewaffneter Aufseher im Zwangsarbeiterlager Trawniki im von Deutschland besetzten Polen tätig. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Palij noch vor Gericht gestellt wird.



Die Bundesregierung hatte seiner Abschiebung zugestimmt, obwohl der Mann kein deutscher Staatsbürger ist und auch keine Beweise vorliegen, dass er an Nazi-Verbrechen beteiligt war. Das Auswärtige Amt erklärte, mit der seiner Aufnahme setze man ein Zeichen der moralischen Verantwortung.