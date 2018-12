Die Bundesrepublik schiebt nach Angaben des Bayerischen Flüchtlingsrats erneut abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan ab.

Es gebe Hinweise auf einen Flug am morgigen Dienstag von Frankfurt nach Kabul. Behördenvertreter in Afghanistan bestätigten, dass sie eine Ankunft am Mittwochmorgen erwarteten. Die Abschiebungen sind wegen der schlechter gewordenen Sicherheitslage in Afghanistan umstritten. Die Regierung kontrolliert nach Militärangaben nur noch etwas mehr als die Hälfte des Landes.