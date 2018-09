In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist heute früh ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen.

An Bord der aus München kommenden Maschine waren 22 Menschen. Es war die 16. Sammelabschiebung seit Dezember 2016. In München hatten gestern Abend mehrere hundert Menschen gegen die Rückführung protestiert.



Abschiebungen nach Afghanistan sind wegen der Sicherheitslage umstritten.

Erst gestern waren bei einem Anschlag auf Demonstranten in der östlichen Provinz Nangarhar 68 Menschen getötet worden.