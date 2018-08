Die tunesische Justiz lehnt eine Auslieferung des aus Deutschland abgeschobenen Islamisten Sami A. weiter ab.

Ein Sprecher der für Terrorismus zuständigen Staatsanwaltschaft erklärte, Tunesien liefere seine Bürger prinzipiell nicht aus. Außerdem liefen noch Ermittlungen gegen Sami A.. Deutschland müsste zunächst eine offizielle Anfrage an das Außenministerium stellen, um die rechtlichen Umstände zu klären.



Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster hat entschieden, dass die Stadt Bochum Sami A. aus Tunesien zurückholen müsse. Es wies damit eine Beschwerde der Stadt ab. Diese erklärte, man werde den Beschluss akzeptieren und keine weiteren rechtlichen Schritte einleiten.



SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen fordern als Konsequenz den Rücktritt von Landesintegrationsminister Stamp. Die Abschiebung von Sami A. sei offensichtlich rechtswidrig gewesen.