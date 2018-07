Ja, es klingt mindestens skurril. Der deutsche Staat, und zwar erst einmal die Behörden in Nordrhein-Westfalen, müssen versuchen, einen Extremisten ins Land zu holen. Sie müssen sich aktiv um einen Mann bemühen, dem sie selbst den Status eines Gefährders zugeschrieben haben. Käme Sami A. zurück, würde er hier möglicherweise überwacht, möglicherweise würde er sogar wieder abgeschoben. Aber auch wenn das skurril klingt – genau so ist es, und so ist es auch richtig.

Nach wie vor gilt die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen, wonach dem Mann in Tunesien Folter droht. Das lässt keinen Raum um abzuwarten. Dabei verlangen die Regeln des Rechtsstaats von Deutschland durchaus nicht die Selbstaufopferung, nach der es in der Diskussion um Sami A. manchmal klingt. Es gibt inzwischen eine klare Linie, wie die Abschiebung auch von Extremisten nach Tunesien rechtlich funktioniert, mehrfach erprobt, vom Bundesverfassungsgericht erst vor Wochen abgesegnet.

Keine Zusicherung aus Tunesien eingeholt

Demnach muss Deutschland sich – bezogen auf den konkreten Fall – die Zusicherung geben lassen, dass es keine Folter oder unmenschliche Behandlung geben wird. Diese diplomatische Note hat Tunesien auch immer wieder ausgestellt. Hier wurde das offenbar nicht einmal versucht ­ - und das, obwohl auch Bundesinnenminister Horst Seehofer öffentlich erklärt hat, dass eine solche Note sein müsse, in aller Form.

Bis heute sind die deutschen Behörden eine schlüssige Begründung schuldig geblieben. Auch wegen dieser fehlenden Zusicherung hat das Verwaltungsgericht die Abschiebung als grob rechtswidrig angesehen. Das ist alles andere als Formalismus, bei Folter hört die Abwägung auf.

Nun gibt es über die Zustände in dem Land, das sich in einem hoffnungsvollen, aber doch andauernden Transitionsprozess befindet, unterschiedliche Berichte, gerade was den Umgang mit Extremisten betrifft. Nur: Dafür gibt es dann eben Gerichte, die entscheiden. Und die Richter in Gelsenkirchen haben sich – wie andere zuvor – auch an den Schilderungen von Amnesty International und anderen orientiert.

Schuster (CDU) mit "bemerkenswertem Rechtsstaatsverständnis"

Schon vor dem Hintergrund ist es erstaunlich, wenn ein gelernter Polizist und erfahrener Innenexperte wie der CDU-Politiker Armin Schuster praktisch erklärt, jetzt, wo Sami A. in Freiheit sei, habe sich die Gerichtsentscheidung erledigt. Das verrät nicht nur ein bemerkenswertes Rechtsstaatsverständnis, sondern auch einen kühnen Blick auf die Wirklichkeit. Denn wie das Verfahren in Tunesien weitergeht, ist völlig offen.

All das bedeutet nicht, dass den Behörden keine Handlungsoptionen blieben. Sie können wegen neuer Umstände eine richterliche Neubewertung verlangen, sie können sich um die diplomatische Note bemühen. Aber sie haben erst einmal den Richterspruch zu befolgen – und zwar nicht erst, wie das Integrationsministerium in Düsseldorf es will, nachdem die nächsthöhere Instanz entschieden hat.

Andreas Voßkuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat gerade formuliert, was an sich weiterhin eine Selbstverständlichkeit ist: Werden gerichtliche Entscheidungen von anderen Hoheitsträgern nicht akzeptiert und umgesetzt, verstößt das gegen das rechtsstaatliche Versprechen, das wir uns gegenseitig in der Bundesrepublik gegeben haben. Es ist ein Verstoß, der nicht zu tolerieren ist, so Voßkuhle.

Grenzen werden überschritten

Keine Frage: In der Allgemeinheit ist das weiterhin absoluter gesellschaftlicher Konsens. Aber der Konsens bröckelt zuweilen da, wo es wirklich weh tut. Nicht nur im Fall Sami A. Vor wenigen Monaten war es eine NPD-Veranstaltung, die die Stadt Wetzlar nicht in ihrer Stadthalle erlauben wollte. Auch da mag man glauben, dass es weh getan hätte. Wenn aber, wie in Wetzlar geschehen, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts offen ignoriert wird und die Aufsichtsbehörden das auch noch decken, sind Grenzen überschritten.

Recht beweist sich nun einmal gerade da, wo es nicht allen gefällt. Und es gefällt gerade deshalb oft nicht, weil es kompliziert ist. Umso wichtiger ist es, zu erklären, dafür zu werben. Und gerade deshalb ist es so schädlich, wenn stattdessen rechtsstaatliche Verfahren diskreditiert werden, wie mit der unspezifischen Dauerkritik am Asylverfahrensrecht oder mit dem Diktum von der "Anti-Abschiebe-Industrie".

Es klingt sehr hoch gegriffen, was FDP-Vize Wolfgang Kubicki am Morgen im Deutschlandfunk sagt: "Wenn wir dazu übergehen, gerichtliche Entscheidungen zu übergehen, dann sind wir in Erdogan-Land oder in Putin-Land". Natürlich sind wir auch nicht annähernd in der Nähe. Aber zuweilen scheint es, als machte sich eine gewisse Müdigkeit am Rechtsstaat breit. Auch deshalb will jede Übertretung deutlich benannt sein.

