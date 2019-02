Gegen eine für morgen geplante Sammelabschiebung von abgelehnten Asylbewerbern nach Afghanistan wird es voraussichtlich wieder Proteste geben.

Mehrere Nichtregierungsorganisationen haben zu einer Kundgebung am Frankfurter Flughafen aufgerufen. Von dort soll nach bislang unbestätigten Berichten am Abend ein Flug Richtung Kabul starten. Ein Sprecher von "Pro Asyl" erklärte, nach Einschätzung internationaler Experten tobe in Afghanistan der aktuell tödlichste Konflikt der Welt. Viele Afghanen, denen die Abschiebung drohe, hätten in ihrer Verzweiflung Selbstmordgedanken.