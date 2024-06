Innenministerkonferenz

Abschiebungen von afghanischen Straftätern schon in den nächsten Wochen?

Hamburgs Innensenator Grote rechnet mit ersten Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan bereits in wenigen Wochen. Sein Eindruck sei, dass die Bundesregierung das Vorhaben mit großer Entschlossenheit vorbereite, sagte der SPD-Politiker am letzten Tag der Innenministerkonferenz in Potsdam. Die Länder seien alle aufgefordert worden, Fälle von afghanischen Straftätern und Gefährdern zu benennen, die ausreisepflichtig seien.