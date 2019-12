Bei der World Team Challenge auf Schalke hat sich Biathletin Laura Dahlmeier endgültig in den sportlichen Ruhestand verabschiedet.

Die 26-Jährige trat im Fußballstadion vor 46.000 Zuschauern gemeinsam mit Philipp Nawrath an. Das Duo aus Bayern landete am Ende mit einem Abstand von gut 33 Sekunden hinter den siegreichen Norwegern Marte Olsbu Röiseland und Vetle Christiansen auf Platz vier. Dabei traf Dahlmeier mit 40 Schüssen 39 Mal die Scheibe. Als sie die Ziellinie passierte, erhob sich das Publikum von den Sitzen.



Laura Dahlmeier hatte ihre Karriere schon vor einem halben Jahr beendet. Sie studiert inzwischen Sportwissenschaften in München, arbeitet als Expertin für das ZDF und absolviert Sponsorentermine.