Totenmesse im Petersdom

Abschied von Benedikt XVI.

Zehntausende Gläubige und Gäste aus aller Welt haben bei einem Requiem auf dem Petersplatz in Rom Abschied vom verstorbenen Papst Benedikt XVI. genommen. Papst Franziskus hielt die Totenmesse für seinen Amtsvorgänger. Danach wurde der Sarg ausgesegnet und zum Petersdom getragen. Dort wurde Benedikt in der Krypta beigesetzt. Sein Grab ist die frühere Ruhestätte seines Vorgängers Papst Johannes Paul des Zweiten, dessen sterbliche Überreste schon vor Jahren an einen anderen Ort in der Kirche gebracht wurden.

05.01.2023