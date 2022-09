Die Trauerzeremonie für die verstorbene Königin Elizabeth II. findet in Westminster Abbey statt. (AP / Emilio Morenatti)

Rund 2.000 Gäste, darunter Staatsoberhäupter und Vertreter der Monarchien aus aller Welt, nehmen daran teil. Deutschland wird durch Bundespräsident Steinmeier vertreten. Der Sarg der Queen war zuvor von der Westminster Hall, wo in den vergangenen Tagen hunderttausende Menschen Abschied genommen hatten, in die Kirche gebracht worden. 142 Marine-Soldaten zogen den Wagen an Tauen die wenige hundert Meter lange Strecke entlang.

Im Anschluss an die Trauerfeier wird der Sarg nach Schloss Windsor überführt. Schon vor Stunden waren alle Plätze für die tausenden Menschen entlang der Straße belegt. Die eigentliche Beisetzung findet am Abend in Windsor im Familienkreis statt.

Das Staatsbegräbnis ist das erste in Großbritannien seit dem Tod des einstigen Premierministers Winston Churchill im Jahr 1965. Fast überall sind Schulen und Universitäten geschlossen, auch Geschäfte und Pubs öffnen nicht. Gesichert wird das Ereignis mit dem größten Einsatz in der Geschichte der britischen Polizei.

Königin Elizabeth II. starb am 8. September auf Schloss Balmoral in Schottland. Sie war 70 Jahre lang Königin Großbritanniens und zahlreicher weiterer Staaten des Commonwealth.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.