Rom: Der Sarg des verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten Sassoli wird auf dem Kapitolshügel in Rom aufgebahrt. Die Trauerfeier soll morgen in der Basilika Santa Maria degli Angeli e dei Martiri stattfinden. (dpa/Alessandra Tarantino)

Dessen Sarg wurde in einer Halle auf dem Kapitolinischen Hügel in Rom aufgebahrt. Bürgermeister Gualtieri empfing die Trauergäste, unter ihnen Ministerpräsident Draghi. Anschließend wurde der Raum für die Bürger geöffnet.

Sassoli war am Dienstag im Alter von 65 Jahren nach längerer Krankheit in einer Klinik in Aviano gestorben. Er soll morgen in der Hauptstadt in einem Staatsakt beigesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.