Mevlüde Genc. (Marius Becker/dpa)

Die Trauerfeier fand am Ort des rechtsextremen Brandanschlags von 1993 statt, bei dem zwei Töchter, zwei Enkelkinder und eine Nichte von Genç ums Leben kamen. Ein Imam sprach das Totengebet an ihrem Sarg. Es nahmen unter anderen der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst und der Solinger Oberbürgermeister Kurzbach teil. Der Sarg wird nun in die Türkei gebracht, wo Genç in ihrem Geburtstort Mercimek an der Seite ihrer Kinder bestattet werden soll. Sie starb am Sonntag im Alter von 79 Jahren.

Mevlüde Genç hatte sich trotz des Verlustes ihrer Angehörigen für Toleranz und Versöhnung eingesetzt. Sie wurde zu einer in Deutschland, aber auch international anerkannten Stimme für ein friedliches Miteinander der Kulturen und Religionen. Für ihr Engagement wurde sie 1996 mit dem Bundesverdienstkreuz und 2015 mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt.

