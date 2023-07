Die ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) ist mit 80 Jahren gestorben. (picture alliance / Carsten Rehder / dpa)

Zu ihrem Gedenken in der Kieler Petruskirche werden viele frühere und aktive Politiker erwartet, unter anderem Ministerpräsident Günther und der ehemalige Landes-Regierungschef Engholm. Im Anschluss erfolgt die Beisetzung im engsten Familienkreis.

Simonis war vor zwei Wochen im Alter von 80 Jahren gestorben. Von 1993 bis 2005 war sie Regierungschefin in Schleswig-Holstein und die erste Frau an der Spitze einer Landesregierung in der Geschichte der Bundesrepublik. Ihre politische Laufbahn endete, als sie 2005 in vier Anläufen ihre Wiederwahl verpasste. Bis heute ist nicht bekannt, wer ihr damals die Zustimmung verweigerte, um mit einer rot-grünen Minderheit im Landtag weiterregieren zu können.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.