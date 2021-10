Bundeskanzlerin Merkel weilt zu einem zweitägigen Abschiedsbesuch in Israel.

Wie ein Sprecher des Kanzleramtes mitteilte, trifft Merkel heute in Jerusalem Ministerpräsident Bennett, Präsident Herzog sowie Außenminister Lapid zu Gesprächen. Dabei soll es unter anderem um das iranische Atomprogramm, die Frage eines unabhängigen Palästinenserstaates und bilaterale Themen gehen. Zudem kommt Merkel mit dem israelischen Kabinett zusammen. In einer Zeremonie in Haifa wird der Kanzlerin anschließend die Ehrendoktorwürde des Technion-Israel Institute of Technology verliehen.



Eine für Ende August geplante Reise Merkels nach Israel war wegen der Entwicklung in Afghanistan abgesagt worden.

