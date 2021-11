Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu einem Abschiedsbesuch nach Frankreich.

Der französische Präsident Macron will die CDU-Politikerin in Beaune im Burgund empfangen. Bei der Zusammenkunft will er Merkel das Großkreuz der Ehrenlegion überreichen. Macron und Merkel wollen sich persönlich austauschen und über internationale Themen sprechen.



Die Grünen-Europapolitikerin Brantner kritisierte angesichts des Treffens den Stand der deutsch-französischen Beziehungen. Merkel sei Macron bis zuletzt eine Antwort auf seine EU-Reformvorschläge schuldig geblieben, sagte sie der Nachrichtenagentur AFP. Die nächste Bundesregierung brauche eine mutigere und vorausschauendere Europapolitik. Dafür müsse sie mit Frankreich Tempo machen, meinte Brantner

