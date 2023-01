Trompeter und Dirigent

Ludwig Güttler (Archivbild). (picture alliance / dpa / Frank Hammerschmidt)

Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Barockkirche war ab 1994 wiederaufgebaut worden und wurde 2005 eröffnet. Bei dem Konzert stand am Sonntag in der Frauenkirche das Oratorium "Der Messias" von Georg Friedrich Händel (1685-1759) auf dem Programm.

Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz würdigte Ludwig Güttler im Vorfeld als einen "Ausnahmekünstler", ohne den der Wiederaufbau der Frauenkirche nicht vorstellbar gewesen wäre. Er sei ein Weltbürger im besten Sinn, eine Persönlichkeit, die Horizonte weite. Güttler hatte ein letztes Mal am 27. Dezember öffentlich in der Frauenkirche gespielt. Am 29. Dezember beendete er seine Karriere mit einem Konzert in Röhrsdorf bei Meißen.

