In seiner Abschiedsrede hat der scheidende EU-Kommissionschef Juncker der Rückkehr zum Nationalismus in Europa eine klare Absage erteilt.

Im Europaparlament in Straßburg rief er die Abgeordneten auf, den - wie er formulierte - dummen Nationalismus mit aller Kraft zu bekämpfen. Juncker erinnerte daran, dass die Europäische Union vor allem auch ein Friedensprojekt sei: "Frieden ist nicht selbstverständlich, und wir sollten stolz darauf sein, dass Europa den Frieden erhält". Darüber müsse man auch mit jungen Menschen reden.



Eine ernüchternde Bilanz zog er mit Blick auf den Brexit. Die Zeit, die man in Brüssel auf die Austrittsverhandlungen verwendet habe, sei vor diesem Hintergrund "Energieverschwendung" gewesen. Viele Male habe er vor dem Parlament über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sprechen müssen, sagte der 64-Jährige. Er werde die Entscheidung der Briten immer bedauern. Die EU-Kommission treffe aber keine Schuld. "Wir können in den Spiegel schauen und uns sicher sein, dass wir alles dafür getan haben, dass es ein geregelter Austritt wird."



Der SPD-Europa-Politiker Geier hat sich enttäuscht über die Sozialpolitik des scheidenden Kommissionschefs geäußert. Der Juncker-Kommission habe der Weitblick gefehlt, um die Menschen auch in Krisen vor Dumping-Wettbewerb und Arbeitslosigkeit zu schützen.