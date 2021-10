Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu einem Abschiedsbesuch in die Türkei.

In Istanbul ist ein Treffen mit Präsident Erdogan geplant. Mit ihm will die Kanzlerin neben Bürgerrechtsfragen auch über Migration und die Aufnahme von Schutzsuchenden sprechen. Bei dem Thema spielt die Türkei aus Sicht der Europäischen Union eine zentrale Rolle. Das Land hat bereits rund 3,7 Millionen Menschen aus Syrien sowie Hunderttausende aus anderen Ländern wie etwa Afghanistan aufgenommen. Merkel gilt als Mitbegründerin des sogenannten Flüchtlingspakts zwischen der Türkei und der EU, der der Regierung in Ankara im Gegenzug für ihre Aufnahmebereitschaft finanzielle Unterstützung zusichert.



Weiteres Thema der Unterredung dürfte die Inhaftierung und Strafverfolgung von Oppositionellen sowie deutschen Staatsbürgern mit türkischen Wurzeln sein.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.