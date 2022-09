Medienberichte

Die Abschlagszahlungen aus der Gasumlage könnten erst Ende Oktober fällig werden. (imago / photothek / Thomas Trutschel)

Das melden mehrere Medien und berufen sich auf einen Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Demnach soll die Umlage zwar nach wie vor am 1. Oktober eingeführt werden. Die Abschlagszahlungen für Oktober und November sollen aber nicht vor dem 31.10. fällig sein. Nach jetziger Rechtsgrundlage wären Zahlungen schon im September möglich.

Nach Angaben aus der Ampelkoalition könnte die Regierung mit der Regelung versuchen, Zeit zu gewinnen. Demnach könnten Abschläge mögliche Änderungen an der Umlage erschweren. Wirtschaftsminister Habeck bemüht sich derzeit, den Kreis der berechtigten Firmen so einzuschränken, dass nur Unternehmen profitieren, die tatsächlich in finanzieller Not sind.

Die Gasumlage in Höhe von rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde soll Importeure stützen, die wegen der Drosselung russischer Lieferungen höhere Preise zahlen müssen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.