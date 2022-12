Im Bundesrat stehen heute mehr als 70 Punkte auf der Tagesordnung. (imago images / Emmanuele Contini)

Ziel ist es, Bevölkerung und Unternehmen angesichts stark gestiegener Preise zu entlasten. Der Bundestag hatte dem Vorhaben schon gestern zugestimmt.

Insgesamt will sich die Länderkammer auf ihrer letzten Sitzung des Jahres mit 70 Tagesordnungspunkten befassen. Ein geändertes Aufenthaltsgesetz soll langjährig geduldeten Ausländern einfacher und schneller zu einem Bleiberecht verhelfen. 16- und 17-Jährige sollen zur Europawahl zugelassen werden. Außerdem geht es um ein Gesetz zur Verbesserung der Betreuung in Kindertagesstätten. Der Bund will in diesem Bereich in den kommenden beiden Jahren vier Milliarden Euro ausgeben.

