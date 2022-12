Im Bundesrat stehen heute mehr als 70 Punkte auf der Tagesordnung. (imago images / Emmanuele Contini)

Auf der Tagesordnung stehen etwa 70 Themen wie die gestern vom Bundestag beschlossenen Gas- und Strompreisbremsen, die geplanten Entlastungen für Studierende und Berufsfachschüler sowie das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada. Ein geändertes Aufenthaltsgesetz will langjährig geduldeten Ausländern einfacher und schneller zu einem Bleiberecht verhelfen. 16- und 17-Jährige sollen zur Europawahl zugelassen werden. Außerdem geht es um ein Gesetz zur Verbesserung der Betreuung in Kindertagesstätten. Der Bund will in diesem Bereich in den kommenden beiden Jahren vier Milliarden Euro ausgeben.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.