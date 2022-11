Bundestag: Blick in den Sitzungssaal (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Zunächst stehen die Pläne der einzelnen Ressorts zur Debatte, bevor das Parlament Ende der Woche über den gesamten Etat abstimmt. Heute geht es dabei zunächst um die Haushaltspläne des Verkehrsministeriums, des Bauministeriums und des Finanzministeriums.

Insgesamt sind im nächsten Jahr Ausgaben in Höhe von 476 Milliarden Euro geplant. Der Bund will erstmals seit drei Jahren wieder die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse einhalten: Weil die Konjunkturaussichten so schlecht sind, darf der Bund trotzdem Kredite in Höhe von rund 45 Milliarden Euro aufnehmen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wirft Finanzminister Lindner Unehrlichkeit vor: Die geplanten milliardenschwere Investitionen in die Bundeswehr und für Energiepreisbremsen sollen über Sondervermögen finanziert werden, die im Haushaltsplan nicht aufgeführt sind.

