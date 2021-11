Die "Ampel"-Gespräche gehen in die finalen Beratungsrunden. (Christoph Soeder / dpa)

Heute komme die Hauptverhandlungsgruppe der drei Ampel-Parteien zusammen, um noch einmal über den Koalitionsvertrag zu beraten, hieß es aus Parteikreisen. Nach wie vor gibt es allerdings noch offene Punkte, vor allem in den Bereichen der Finanz- und Klimapolitik sowie bei der Zuteilung der Ministerien und der Besetzung der Ministerposten. Die Grünen zeigten sich indes zufrieden mit den Absprachen zur Klimapolitik. Im Koalitionsvertrag mit SPD und FDP solle deutlich werden, dass Klimaschutz sich als Querschnittsthema durch alle Bereiche ziehen werde - von Verkehr über Industrie, Bauen und Wohnen bis hin zur Landwirtschaft, sagte ein Grünen-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Noch in dieser Woche soll der Koalitionsvertrag stehen, um danach formal in den Parteigremien angenommen zu werden. Geplant ist zudem, dass SPD-Kandidat Scholz in der Woche vom 6. Dezember im Bundestag zum Kanzler gewählt wird und die neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.