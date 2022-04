Teilnehmer des Ostermarschs in München. (picture alliance /dpa / Angelika Warmuth)

In Büchel in Nordrhein-Westfalen zieht ein Demonstrationszug zum Bundeswehrfliegerhorst, wo die Friedensbewegung die letzten in Deutschland stationierten Atomwaffen vermutet. Der Ostermarsch Rhein-Ruhr erreicht mit Dortmund sein Ziel. Weitere Aktionen sind unter anderem in Hamburg, Krefeld und Frankfurt am Main geplant.

Seit Donnerstag waren in zahlreichen Städten Menschen für Frieden und Abrüstung auf die Straße gegangen. Sie protestieren insbesondere gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, kritisieren aber auch Aufrüstung und Waffenlieferungen. Parallel zu den Veranstaltungen entwickelte sich eine Debatte über das Spannungsverhältnis zwischen einem reinen Pazifismus und dem Recht von Staaten wie der Ukraine auf militärische Selbstverteidigung.

