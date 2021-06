Zum Abschluss des G7-Gipfels haben sich die Staats- und Regierungschefs hinter den Beschluss ihrer Finanzminister über eine Einführung einer globalen Mindeststeuer gestellt.

In der Abschlusserklärung hieß es, ein faires Steuersystem sei nötig. Man erhoffe sich nun eine Einigung auf Ebene der G-20-Staaten beim Treffen der Finanzminister und der Zentralbankvorsitzenden im Juli. Zu den G-20-Staaten gehören unter anderem China, Indien und Brasilien. Unklar ist, ob Ausnahmen nötig werden, um weitere Staaten zu überzeugen. Um die globale Steuer durchsetzen zu können, wäre zudem eine Einigung auf Ebene der Welthandelsorganisation WTO nötig.



Die Finanzminister der G-7-Staaten hatten sich Anfang Juni auf eine weltweite Steuer von mindestens 15 Prozent für multinationale Konzerne verständigt. Sie sollen ihre Steuern künftig in jenen Staaten zahlen, in denen sie auch ihre Umsätze machen. Bisher werden Unternehmenssteuern nur an den Firmensitzen fällig. Insbesondere großen Internet-Konzernen wird vorgeworfen, durch geschickte Gewinnverlagerungen keine oder nur wenig Steuern zu zahlen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.