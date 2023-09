Nach Angaben von Teilnehmern wird wohl noch die Nacht hindurch bis in den frühen Morgen verhandelt. Die Konferenz sollte eigentlich gestern um 18 Uhr enden. Letzte Details für eine Abschlusserklärung seien noch offen, hieß es. Klar ist offenbar, dass die Staaten den Handlungsbedarf anerkennen und Regeln für einen besseren Umgang mit Chemikalien und Chemieabfällen aufstellen wollen . Bundeskanzler Scholz zufolge hat weltweites Missmanagement zu einer Krise auf dem gesamten Planeten geführt. Schwer abbaubare synthetische Chemikalien seien im Boden, im Wasser und in der Luft vorhanden, hatte er in einer Videobotschaft erklärt. Selbst in den entlegensten Winkeln der Erde seien sie noch zu finden.