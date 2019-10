Der Absturz einer indonesischen Passagiermaschine vom Typ Boeing 737 Max vor einem Jahr ist auf eine ganze Verkettung von Fehlern zurückzuführen.

Das geht aus dem Abschlussbericht hervor, der heute in Jakarta vorgestellt wurde. Bei dem Absturz der von der Fluglinie Lion Air betriebenen Maschine waren alle 189 Insassen ums Leben gekommen.



Die Ermittler haben neun Faktoren als Ursache ausgemacht, die alle miteinander verbunden gewesen seien.



Der Bericht bestätigt, dass in erster Linie eine Fehlfunktion des Kontrollsystems das Unglück verursachte. Zum Unglück beigetragen hätten zudem Fehler der Crew, etwa in der Kommunikation, bei Notfall-Abläufen und bei der manuellen Steuerung des Flugzeuges. So habe der Co-Pilot nicht schnell genug eine Checkliste im Handbuch gefunden oder im Kopf gehabt, was er in einer Notfallsituation tun muss.