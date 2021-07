Die von der Bundesregierung eingesezte Kommission zur Zukunft der Landwirtschaft übergibt heute ihren Abschlussbericht an Bundeskanzlerin Merkel.

Vertreter von 30 Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt- und Tierschutz, sowie Wissenschaft, Wirtschaft und Verbraucherschutz berieten in den vergangenen Monaten über die Agrarwirtschaft in Deutschland angesichts von Klimakrise und Artenschwinden. Die Kommission hatte den 170-seitigen Bericht in der vergangenen Woche vorgelegt. Darin heißt es, Nachhaltigkeit müsse zum "erfolgreichen Geschäftsmodell" für Landwirtinnen und Landwirte werden. Das Motto "Immer billiger" sei angesichts der vielfältigen Wechselwirkungen der Landwirtschaft mit Klima, Umwelt, Biodiversität und Tierwohl längst zu teuer. Änderungen müssten für die Landwirtschaft aber auch betriebswirtschaftlich attraktiv sein.

