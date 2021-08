Ein neuer Bericht warnt vor einer Gefährdung des Lebensraums in der Ostsee durch Tonnen von Munitionsresten.

In seinem Abschlussbericht schreibt der Berichterstatter für Munitionsaltlasten bei der Ostseeparlamentarierkonferenz, Stein, rostende Munition und austretende Chemikalien seien eine erhebliche Gefahr für das Ökosystem. Bisher sei es nicht gelungen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, neuesten technologischen Entwicklungen und die ansteigende Dringlichkeit nachhaltig und flächendeckend auf die politische Tagesordnung zu setzen. Der CDU-Politiker forderte, das Problem innerhalb der kommenden 20 Jahre zu lösen. Laut einer aktuellen Studie seien erste Metallhüllen schon in zehn Jahren vollständig korrodiert, hieß es.



In der Ostsee liegen nach Schätzungen 300.000 Tonnen konventionelle Munition und bis zu 65.000 Tonnen chemische Kampfstoffe. Sie wurden dort nach dem Zweiten Weltkrieg versenkt.

