Ende Juni 2020 meldete der Finanzdienstleister Wirecard Insolvenz an - es war der Schlusspunkt eines Skandals um gefälschte Bilanzen, der seither politisch und juristisch aufgearbeitet wird. Heute hat der Untersuchungsausschuss des Bundestags seinen Abschlussbericht vorgelegt. Es gibt darin keine gemeinsamen Empfehlungen. Vielmehr legten die Parteien im aufziehenden Wahlkampf sehr unterschiedliche Schwerpunkte.

Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Toncar, warf der Bundesregierung Fehlverhalten vor. Es sei bedauerlich, dass die politische Führungsebene sich nicht zu einem Hauch von Selbstkritik habe bewegen lassen. Der Obmann der Unionsfraktion, Hauer, sagte, das Finanzministerium habe weggesehen, nicht gehandelt und die Aufklärung erschwert. Die AfD forderte die Entlassung von Minister Scholz.

SPD kritisiert Bilanzprüfung

Aus Sicht der SPD dagegen haben vor allem Wirtschaftsprüfer zum Wirecard-Skandal beigetragen. Die Bilanzprüfung, die Einblick in alle Zahlen und Bücher bei Wirecard gehabt habe, habe massiv versagt, sagte der Obmann der SPD-Fraktion im Untersuchungsausschuss, Jens Zimmermann, in Berlin. Dies sei eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Arbeit des Ausschusses.



Ähnlich sieht es die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Paus: Wirecard sei nicht nur ein Bilanzskandal, sondern auch einer der Wirtschaftsprüfer gewesen. Der Linken-Abgeordnete De Masi, betonte, Wirecard sei nur denkbar gewesen, weil das Unternehmen sich ein politisches Netzwerk organisiert habe. Eine Reihe von ehemaligen Unionspolitikern war für Wirecard als Lobbyisten unterwegs. So setzte sich der frühere Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einer Chinareise für Wirecard ein.

Ermittlungen wegen Bilanzfälschung und Betrug

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hatte Ende Juni 2020 Insolvenz angemeldet. Die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Bilanzfälschung, Betrug, Marktmanipulation und Geldwäsche. Sie geht davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies. Sie schätzen den Schaden des Finanzskandals für Banken und andere Gläubiger auf 3,2 Milliarden Euro. Abgesehen davon hatte der inzwischen weitgehend zerschlagene Konzern innerhalb von zwei Jahren mehr als 20 Milliarden Euro an Börsenwert verloren, betroffen waren auch viele Kleinanleger.



Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY hatte die Jahresabschlüsse über Jahre abgesegnet. Im Sommer vergangenen Jahre räumte der Finanzdienstleister ein Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro ein.

Mehr als 100 Zeugen vernommen

Im Oktober hatte der Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen, um zu klären, wer für den Wirecard-Skandal die politische Verantwortung trägt. Es gab 32 Sitzungen, in denen 102 Zeugen vernommen wurden. Allein das Bundesfinanzministerium lieferte den Aufklärern mehr als 1400 Aktenordner. Dabei stellten die Fraktionen vor allem ein Versagen der Wirtschaftsprüfer und der deutschen Finanzaufsicht fest. Der Abschlussbericht soll am Freitag im Plenum des Bundestags diskutiert werden.



Der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun muss sich wegen Betrugs verantworten. Er sitzt seit Sommer 2020 in Untersuchungshaft. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm mehr als zehn Jahre Haft. Laut "Handelsblatt" könnte die Anklage in der zweiten Jahreshälfte fertig sein, der Prozess gegen den Ex-Manager so Mitte nächsten Jahres beginnen. Mit Braun angeklagt werden sollen zwei weitere Manager von Wirecard, der Ex-Finanzvorstand dagegen nicht. Braun stritt jüngst alle Vorwürfe ab. Er sieht die Schuld vor allem bei Jan Marsalek, dem ehemaligen Vertriebsvorstand des Unternehmens. Er ist seit Ende Juni 2020 abgetaucht und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht, bislang vergeblich. Marsalek wird in Russland vermutet.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.