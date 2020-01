Die Teilnehmer des Berliner Libyen-Gipfels haben sich auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen verpflichten sie sich dazu, die bestehende Waffenruhe zu unterstützen und jegliche militärische Unterstützung für die Bürgerkriegsparteien zu beenden. Außerdem wollen sie das UNO-Waffenembargo in dem Bürgerkriegsland besser überwachen. Die Erklärung wurde von 16 Staaten und Organisationen unterschrieben.

Kein Treffen von Sarradsch und Haftar

Nach Medieninformationen ist es in Berlin zunächst zu keinem direkten Treffen zwischen den Gegenspielern Sarradsch und Haftar gekommen. Der libysche Fernsehsender Al-Ahrar berichtet, der Chef der Einheitsregierung, Sarradsch, habe sich geweigert, den abtrünnigen General Haftar zu treffen.



Parallel zur Libyen-Konferenz in Berlin haben Anhänger des aufständischen Generals Haftar weitere Ölanlagen besetzt. Agenturen berichten unter Berufung auf Augenzeugen, Milizionäre hätten eine Pipeline blockiert, durch die Erdöl zu einem Hafen westlich von Tripolis transportiert wird. Die von der UNO anerkannte Einheitsregierung von Ministerpräsident Sarradsch ist auf die Einnahmen der Ölexporte angewiesen.



Die Konferenz in Berlin war die bislang größte dieser Art, die sich um Frieden in dem nordafrikanischen Land bemüht. Zu den Teilnehmern gehörten unter anderen der türkische Staatschef Erdogan, Kreml-Chef Putin, Frankreichs Präsident Macron und US-Außenminister Pompeo. Auch die EU, die Arabische Liga und die Afrikanische Union haben Spitzenvertreter entsandt. Zum Schutz der Konferenz waren mehrere Tausend Polizisten im Einsatz.