Die Teilnehmer des Berliner Libyen-Gipfels haben sich auf eine Abschlusserklärung geeinigt. Darin verpflichten sie sich, die bestehende Waffenruhe zu unterstützen und jegliche militärische Unterstützung für die Bürgerkriegsparteien zu beenden. Außerdem soll das UNO-Waffenembargo besser überwacht werden. Die Erklärung wurde von 16 Staaten und Organisationen unterschrieben. Die beiden Konfliktparteien nahmen nicht direkt an der Konferenz teil.

Wie Bundeskanzlerin Merkel erklärte, waren aber Vertreter der international anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und der Miliz von General Chalifa Haftar in Berlin und seien jeweils separat über den Gang der Gespräche informiert worden. Beide Kriegsparteien hätten zugesagt, eine gemeinsame Militärkommission zu besetzen, um an einer Deeskalation der Lage zu arbeiten.

Merkel: "Das Ziel wurde erreicht"

Merkel wertete das Ergebnis als Erfolg. Ziel sei es gewesen, dass alle Parteien in Verbindung mit dem Konflikt in dem nordafrikanischen Land mit einer Stimme sprechen. Nur dann würden die Konfliktparteien in Libyen verstehen, dass keine militärische Lösung möglich sei. Dieses Ziel sei erreicht worden.



Die Ergebnisse der Libyen-Konferenz wurden international begrüßt. US-Außenminister Pompeo erklärte, man habe Fortschritte auf dem Weg zu einem umfassenden Waffenstillstand erreicht. Der russische Außenminister Lawrow meinte, die Konferenz sei ein kleiner Schritt nach vorn gewesen. Einen ernsthaften Dialog zwischen den Konfliktparteien gebe es allerdings noch nicht. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Borrell betonten die Notwendigkeit eines innerlibyschen Friedensprozesses unter Leitung der UNO. Heute Vormittag beraten die Außenminister der EU-Staaten über die erzielten Ergebnisse.

Maas: "Die Arbeit beginnt jetzt erst"

UNO-Generalsekretär Guterres sprach von einem nachdrücklichen Signal der Teilnehmer des Treffens, dass man an einer friedlichen Lösung des Konflikts interessiert sei. Alle hätten sich verpflichtet, nicht mehr in den Konflikt einzugreifen. Dies müsse nun auch eingehalten werden. Bundesaußenminister Maas sagte, mit den Unterschriften unter das Abschlussdokument sei es nicht getan. Deshalb werde ein Komitee eingesetzt, das die Umsetzung der Beschlüsse begleiten solle. Man habe gute Ergebnisse erzielt, wisse aber, dass die Arbeit jetzt erst beginne.



An der Libyen-Konferenz im Kanzleramt hatten Vertreter von zwölf Staaten sowie der Arabischen Liga, der Europäischen Union und der Afrikanischen Union teilgenommen.

Haftars Miliz blockiert Ölpipeline

Nach Medieninformationen ist es in Berlin zu keinem direkten Treffen zwischen den Gegenspielern Sarradsch und Haftar gekommen. Der libysche Fernsehsender Al-Ahrar berichtet, der Chef der Einheitsregierung, Sarradsch, habe sich geweigert, den abtrünnigen General Haftar zu treffen.



Parallel zur Libyen-Konferenz in Berlin haben Anhänger des aufständischen Generals Haftar weitere Ölanlagen besetzt. Agenturen berichten unter Berufung auf Augenzeugen, Milizionäre hätten eine Pipeline blockiert, durch die Erdöl zu einem Hafen westlich von Tripolis transportiert wird. Die von der UNO anerkannte Einheitsregierung von Ministerpräsident Sarradsch ist auf die Einnahmen der Ölexporte angewiesen. Ein Sprecher der nationalen Ölgesellschaft sagte, , wenn die Blockade anhalte könnten die libyschen Ölexporte in wenigen Tagen von 1,2 Millionen auf 72.000 Fass pro Tag sinken.