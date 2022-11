Die UNO-Weltklimakonferenz COP27 hat eine Einigung gefunden, die allerdings etlichen nicht weit genug geht. Kritik gibt es vor allem daran, dass Öl-Staaten wie Saudi-Arabien zu viel Einfluss gehabt hätten. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Den Fonds für Ausgleichszahlungen ist seit fast drei Jahrzehnten von den Entwicklungsländern gefordert worden. Gescheitert ist das Vorhaben bisher am Widerstand der Industriestaaten. Dass das Thema bei der diesjährigen Weltklimakonferenz erstmals als eigenständiger Tagesordnungspunkt verhandelt wurde, liegt nur daran, dass eine entsprechende Regelung auf freiwilliger Basis umgesetzt werden soll, wie DLF-Korrespondent Georg Ehring aus Scharm el Scheich berichtet (Audio-Link).

Bisher werden in dem Beschluss denn auch keine Summen für den neuen Fonds genannt. Dazu soll ein Komitee Vorschläge bis zur nächsten Klimakonferenz in einem Jahr in Dubai erarbeiten. Offen blieb auch, ob nur die Industrieländer oder auch Schwellenländer in den Fonds einzahlen sollen. Vor allem China hatte finanzielle Verpflichtungen abgelehnt.

Warum die Industrieländer sich teils vehement gegen einen Klimafonds gewehrt haben, erklärt hier Ottmar Edenhofer, Chef-Ökonom des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.

Lob für Ausgleichsfonds

Dennoch sprach Bundesaußenministerin Baerbock von einem "Durchbruch" beim Thema Ausgleichszahlungen. Damit schlage man ein neues Kapitel in der Klimapolitik auf. Für den Vizepräsidenten der EU-Kommission, Timmermans, geht die Vorlage zwar nicht weit genug. Eine Blockade des Fonds wäre aber ein "gewaltiger Fehler und eine großen verpasste Gelegenheit" gewesen.

Die Hilfsorganisation "Brot für die Welt" spricht von einem "großen Schritt hin zu mehr Klimagerechtigkeit", der aber längst überfällig sei. Angesichts der fürchterlichen Auswirkungen des Klimawandels auf die ärmsten Bevölkerungsgruppen sei es an der Zeit, dass Industriestaaten ihre Verantwortung annähmen.

Kaum Bewegung beim Klimaschutz

Kaum Fortschritte gab es auf der Konferenz dagegen beim Klimaschutz, also dem Ausstieg aus fossilen Energien und dem Senken von CO-Emissionen. Die Staaten werden in der Abschlusserklärung lediglich aufgefordert, ihre größtenteils unzulänglichen Pläne bis spätestens zur nächsten Klimakonferenz nachzubessern.Das bleibt aber freiwillig, eine Verpflichtung gibt es nicht. Einige Staaten einigten sich auf ein Arbeitsprogramm zur Minderung der Treibhausgase bis 2030.

Die rund 200 Staaten bekräftigten in Scharm el Scheich zudem ihren früheren Beschluss, die Verbrennung klimaschädlicher Kohle herunterzufahren. Ein Abschied von Öl und Gas wird nicht erwähnt.

UNO: "Unser Planet ist in der Notaufnahme"

Vor diesem Hintergrund sagte UNO-Generalsekretär Guterres, es sei nicht gelungen, die "drastischen Emissionssenkungen" auf den Weg zu bringen, die notwendig seien, um die Erderwärmung einzudämmen. Dabei sei unser Planet bereits "in der Notaufnahme" und die Emissionen müssten drastisch verringert werden. Das habe die Klimakonferenz versäumt.

Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Kaiser, sprach angesichts der Beschlüsse von einem "kleinen Pflaster auf eine große Wunde" und kritisierte, es sei ein Skandal, dass die ägyptische COP-Präsidentschaft Staaten wie Saudi-Arabien erlaubt habe, den dringenden Ausstieg aus Kohl, Öl und Gas zu verhindern.

Germanwatch stellt der ägyptischen Präsidentschaft ein schlechtes Zeugnis aus. Lutz Weischer von der Organisation sagte bereits vor Ende der Konferenz hier im Deutschlandfunk (Audio-Link), Ägypten als Gastgeber habe es nicht gut geschafft, für ambitionierte Ergebnisse zu sorgen.

