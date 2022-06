Deutscher Bauerntag

Bundesagrarminister Cem Özdemir (rechts) und Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands, beantworten auf dem Deutschen Bauerntag Fragen von Journalisten. (Axel Heimken/dpa)

Dazu verabschiedeten die Delegierten in Lübeck mit großer Mehrheit die Erklärung "Zukunftsbauer". Darin heißt es unter anderem, man wolle zurück in die Mitte der Gesellschaft und raus aus der Opferrolle. Zuvor hatte sich Bauernpräsident Rukwiek noch einmal klar zum Transformationsprozess in der Landwirtschaft bekannt. Der Krieg in der Ukraine dürfe nicht dazu führen, Ziele wie Klimaschutz und Digitalisierung aus dem Auge zu verlieren.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.