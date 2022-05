Deutscher Katholikentag

Veranstaltung beim Deutschen Katholikentag in Stuttgart. (Marijan Murat/dpa)

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sagte, in den vergangenen fünf Tagen habe man gebetet, diskutiert und auch die vielen ungeklärten Fragen ausgehalten. In seiner Predigt setzte sich Bätzing mit christlichem Antisemitismus auseinander und betonte, hier trügen die Christen eine schwere Bürde.

Die Veranstalter des Katholikentages in Stuttgart zogen eine positive Bilanz des diesjährigen Treffens. Die Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken, Stetter-Karp, sagte, die verschiedenen Diskussionsrunden seien vielfältig und stimmungsvoll gewesen. Die fünf Tage hätten ein starkes Signal für Frieden in Europa und für Solidarität mit der Ukraine gesendet. Zu den deutlich gesunkenen Teilnehmerzahlen sagte Stetter-Karp, rund 27.000 Menschen seien vor Ort gewesen. Hinzurechnen müsse man die 250.000 Onlinezugriffe auf die Live-Übertragungen der Veranstaltungen. Für das nächste Treffen 2024 in Erfurt werde allerdings über neue Formate nachgedacht.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.