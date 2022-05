Deutscher Katholikentag

Mit einem Schlussgottesdienst auf dem Schlossplatz ist der Deutsche Katholikentag in Stuttgart zu Ende gegangen. (IMAGO/epd/Jens Schulze)

Die Veranstalter zogen eine positive Bilanz. Die Präsidentin des Zentralkomitees der Katholiken, Stetter-Karp, sagte, die verschiedenen Diskussionsrunden seien vielfältig und stimmungsvoll gewesen. Die fünf Tage hätten ein starkes Signal für Frieden in Europa und für Solidarität mit der Ukraine gesendet. Zu den gesunkenen Teilnehmerzahlen sagte Stetter-Karp, man müsse rund 250.000 Onlinezugriffe auf die Live-Übertragungen hinzurechnen. Mit Blick auf den nächsten Katholikentag 2024 in Erfurt werde man über neue Formate nachdenken.

In Stuttgart nahmen rund 27.000 Menschen teil. Vor vier Jahren in Münster waren es noch knapp dreimal so viele gewesen. Kommendes Jahr findet in Nürnberg ein Evangelischer Kirchentag statt.

