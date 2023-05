Canal Grande in Venedig leuchtet grün (dpa / AP / Luigi Costantini)

Medienberichten zufolge gingen die Behörden zunächst nicht von einer gefährlichen Flüssigkeit aus. Es wurde eine Dringlichkeitssitzung mit der Polizei einberufen, um den Vorfall zu untersuchen.

Der Canal Grande war bereits vor gut fünf Jahrzehnten grün verfärbt worden. Im Jahr 1968 wollte der Künstler Nicolás Garcia Uriburu aus Argentinien damit auf die Wasserverschmutzung hinweisen.

Weil zuletzt in Italien vermehrt Klimaschützer mit Farbaktionen auffielen, gab es auch Vermutungen, dies könnte solch ein Protest sein. Zuletzt hatten Mitglieder der "Letzten Generation" das Wasser im Trevi-Brunnen in Rom schwarz gefärbt. Zunächst bekannte sich aber niemand zu den Vorgängen in Venedig.

