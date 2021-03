Die britische Regierung plant einen Ausbau ihres Atomwaffenarsenals.

Das geht aus einem Dokument zur strategischen Neuausrichtung des Landes nach dem Brexit hervor, das Premierminister Johnson im Parlament vorstellen will. Demnach soll die Begrenzung der Anzahl der Atomsprengköpfe auf bis zu 260 erhöht werden. Derzeit liegt sie bei 180.



Dem Dokument zufolge will sich Großbritannien geopolitisch stärker nach Asien und zum Pazifikraum ausrichten. Man bleibe aber der Nato und der als "Five Eyes" bezeichneten Geheimdienstkooperation mit den USA, Australien, Kanada und Neuseeland verbunden, heißt es weiter.

