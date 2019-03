Bundesagrarministerin Klöckner, CDU, fordert weitergehende Maßnahmen gegen Wölfe.

Die Vorschläge von Umweltministerin Schulze, SPD, zum vereinfachten Abschuss sieht sie als nicht ausreichend an, wie Klöckner der Augsburger Allgemeinen sagte. Unabhängig davon, ob eine konkrete Gefahr bestehe, müsse es möglich sein, den Wolfsbestand präventiv zu kontrollieren. Zudem müssten entstandene Schäden vollständig ausgeglichen werden. Man wolle nicht, dass die Weidetierhaltung in bestimmten Regionen eingestellt werden müsse. Weidetiere werden nach Aussage Klöckners trotz bestmöglicher Herdenschutzmaßnahmen in zunehmender Zahl von Wölfen gerissen, ebenso Rinder und Pferde.