Der französische Bahn-Hersteller Alstom will die Eisenbahnsparte von Bombardier übernehmen.

Man habe sich auf eine entsprechende Absichtserklärung geeinigt, teilte Alstom am Abend in Saint-Ouen bei Paris mit. Der Preis soll zwischen 5,8 und 6,2 Milliarden Euro liegen.



Der kanadische Bombardier-Konzern stellt unter anderem Lokomotiven, Triebwagen sowie Straßen- und U-Bahnen her. Neben dem Werk in Berlin gibt es unter anderem Bombardier-Standorte in Bautzen und in Görlitz.



Wie der Deutschlandfunk-Sachsenkorrespondent Bastian Brandau berichtete, haben die dortigen Betriebsräte bereits signalisiert, dass eine mögliche Fusion nicht zu Lasten der Arbeitsplätze gehen dürfe.