Vorsitz zum US-Repräsentantenhaus

Abstimmung erneut vertagt - McCarthy scheitert auch im sechsten Wahlgang

In den USA hat der Republikaner McCarthy auch im sechsten Durchgang bei der Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses die Mehrheit verfehlt. Wie in den vorherigen Abstimmungen votierten auch am späten Abend rund 20 Mitglieder seiner Fraktion für einen anderen Kandidaten und verwehrten dem 57-Jährigen damit die Gefolgschaft.

05.01.2023