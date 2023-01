Vorsitz zum US-Repräsentantenhaus

Kevin McCarthy (l.) hat abermals die nötige Mehrheit verfehlt. (IMAGO / USA TODAY Network / IMAGO / Jack Gruber)

Wie in den vorherigen Abstimmungen votierten auch am späten Abend rund 20 Mitglieder seiner Fraktion für einen anderen Kandidaten und verwehrten dem 57-Jährigen damit die Gefolgschaft. Sie stammen zumeist aus dem rechten Parteiflügel und halten ihn nicht für konservativ genug. Auch ein Aufruf des früheren Präsidenten Trump, sich doch noch hinter McCarthy zu stellen, brachte sie nicht zum Einlenken. Wie bereits am Dienstag wurde die Sitzung schließlich unterbrochen und erneut vertagt. Über das weitere Prozedere wird nun abermals hinter den Kulissen beraten.

Solange der Vorsitz des Repräsentantenhauses nicht geklärt ist, können die neuen Abgeordneten nicht vereidigt werden.

