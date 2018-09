Niedersachsens Innenminister Pistorius hat für eine Verschärfung der Identitätskontrollen bei der Ausreise am Flughafen geworben.

Damit könnten Straftatsverdächtige, die Tickets unter falschem Namen gekauft hätten, an der Ausreise gehindert werden, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Pistorius verwies auf den Fall eines Tatverdächtigen Irakers, der nach dem Mordfall Susanna im Juni Deutschland verlassen konnte, obwohl die Namen auf dem Flugticket und den Ausreisepapieren nicht übereinstimmten. Heute befasst sich der Bundesrat mit einem entsprechenden Änderungsentwurf für das Luftsicherheitsgesetz, den Niedersachsen eingebracht hat.



In der Länderkammer geht es auch um die von der Bundesregierung geplante Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten. In die Liste sollen auch die nordafrikanischen Maghreb-Staaten und Georgien aufgenommen werden. Eine Abstimmung steht im Bundesrat aber noch nicht an, da zunächst der Bundestag über das Gesetz entscheiden muss.